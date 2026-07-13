POL-DU: Neumühl: E-Scooter-Fahrer verletzte sich schwer
Duisburg (ots)
In der Nacht zu Samstag (11. Juli, 00:05 Uhr) stürzte im Bereich der Straße Am Inzerfeld/Boschstraße ein E-Scooter, besetzt mit zwei Personen.
Ein 26-Jähriger steuerte das geliehene Elektrokleinstfahrzeug und nahm eine 24-Jährige mit. Er verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, beide stürzten und der 26-Jährige blieb unverletzt. Die Mitfahrerin (24) verletzte sich schwer und musste mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.
Weil der Verdacht bestand, dass der Mann Alkohol konsumiert haben könnte, führten die Polizisten einen freiwilligen Alkoholtest durch, der positiv ausfiel. Ein Arzt entnahm dem E-Scooter-Fahrer eine Blutprobe.
Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen.
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