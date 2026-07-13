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Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: E-Scooter-Fahrer verletzte sich schwer

Duisburg (ots)

In der Nacht zu Samstag (11. Juli, 00:05 Uhr) stürzte im Bereich der Straße Am Inzerfeld/Boschstraße ein E-Scooter, besetzt mit zwei Personen.

Ein 26-Jähriger steuerte das geliehene Elektrokleinstfahrzeug und nahm eine 24-Jährige mit. Er verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, beide stürzten und der 26-Jährige blieb unverletzt. Die Mitfahrerin (24) verletzte sich schwer und musste mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Weil der Verdacht bestand, dass der Mann Alkohol konsumiert haben könnte, führten die Polizisten einen freiwilligen Alkoholtest durch, der positiv ausfiel. Ein Arzt entnahm dem E-Scooter-Fahrer eine Blutprobe.

Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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