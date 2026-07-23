Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 23.07.2026

Wolfenbüttel (ots)

Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus

Wolfenbüttel, Erhart-Kästner-Straße, 22.07.2026, gegen 22:00 Uhr

Zwei unbekannte Täter versuchten sich gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus zu verschaffen. Hierbei wurden sie von der 61-jährigen Berechtigten während der Tatausführung überrascht und flüchteten schließlich vom Tatort.

Eine unverzüglich eingeleitete Fahndung durch die Polizei, auch unter Einsatz des Polizeihubschraubers, führte nicht mehr zum Auffinden der Täter.

Zur Beschreibung der Täter kann lediglich gesagt werden, dass sie ca. 25 Jahre alt waren. Beide Männer sollen eine Sturmhaube und eine Kapuze getragen haben und allgemein sportlicher Statur gewesen sein.

Die Polizei führte eine Spurensuche und -sicherung am Tatort durch. Der Gesamtschaden wird auf circa 1000 Euro geschätzt.

Hinweise sind an die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 zu richten.

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