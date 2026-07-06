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Polizei Wuppertal

POL-W: W Pkw komplett ausgebrannt - Polizei bittet um Zeugen

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu Montag (06.07.2026, 01:40 Uhr) kam es auf der Straße 
Hofkamp zu einem Brand eines Seat Arona. 

Zeugen meldeten das Feuer über den Notruf. Als die Beamten an der 
Einsatzörtlichkeit eintrafen, stand der Pkw bereits im Vollbrand. Das
Feuer griff auf einen Peugeot 207 über und beschädigte das Fahrzeug 
am Heck. Zudem platzten die Fenster eines Geschäfts im Erdgeschoss.

Nach bisherigen Erkenntnissen könnte es sich um vorsätzliche 
Brandstiftung handeln. Anwohner vernahmen vor der Brandentstehung 
einen Knall und eine Person, die vom Tatort flüchtete. Der Mann trug 
einen blauen Kapuzenpullover und eine dunkle Hose. 

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet 
Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Mann machen können, sich bei 
der Polizei unter 0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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