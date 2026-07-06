Polizei Wuppertal

POL-W: W Pkw komplett ausgebrannt - Polizei bittet um Zeugen

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu Montag (06.07.2026, 01:40 Uhr) kam es auf der Straße Hofkamp zu einem Brand eines Seat Arona. Zeugen meldeten das Feuer über den Notruf. Als die Beamten an der Einsatzörtlichkeit eintrafen, stand der Pkw bereits im Vollbrand. Das Feuer griff auf einen Peugeot 207 über und beschädigte das Fahrzeug am Heck. Zudem platzten die Fenster eines Geschäfts im Erdgeschoss. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte es sich um vorsätzliche Brandstiftung handeln. Anwohner vernahmen vor der Brandentstehung einen Knall und eine Person, die vom Tatort flüchtete. Der Mann trug einen blauen Kapuzenpullover und eine dunkle Hose. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Mann machen können, sich bei der Polizei unter 0202/284-0 zu melden.

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