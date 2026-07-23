Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 23.07.2026

Peine (ots)

Einbruch in ein Einfamilienhaus

Peine, Königsberger Straße, 22.07.2026 zwischen 01:00 Uhr und 06:30 Uhr

Eine unbekannte Täterschaft verschaffte sich gewaltsam Zugang über ein gekipptes Fenster zu einem Einfamilienhaus. Die Räumlichkeiten wurden augenscheinlich nach Diebesgut durchsucht. Die Täterschaft entfernte sich mit Diebesgut vom Tatort. Der Gesamtschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt. Die Polizei führte eine Spurensuche am Tatort durch.

Hinweise sind an die Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171 9990 zu richten.

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