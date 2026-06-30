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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 30.06.2026: Streifenwagen auf Einsatzfahrt verunfallt

Peine (ots)

Am 29.06.2026 gegen 15:45 Uhr kam es auf der Ostrandstraße in Peine zu einem Unfall, wobei ein Streifenwagen beteiligt war. Das Einsatzfahrzeug war unter Nutzung von Blaulicht und Martinshorn auf dem Weg zu einem Einsatz und passierte dabei einige Autos, die an einer roten Ampel hielten. Ein Autofahrer, der nach links in die Gunzelinstraße abbiegen wollte, bemerkte den heranfahrenden Streifenwagen zu spät, so dass zum Zusammenstoß kam. Eine Polizeibeamtin und ihr Kollege wurden dabei leicht verletzt, der Fahrer des anderen Wagens blieb unverletzt. Beide Autos mussten beschädigt abgeschleppt und die Ostrandstraße zeitweilig gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel
Polizeikommissariat Peine
Malte Jansen, PHK
Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 05171 / 99 9-107
malte.jansen@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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