Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 30.06.2026

Wolfenbüttel (ots)

Einbruchdiebstahl in einen Rohbau

Wolfenbüttel, Schwanbergerstraße, 28.06.2026 zwischen 03:00 - 04:00 Uhr

Im genannten Zeitraum drang ein 40-jähriger Täter unbefugt in einen Rohbau ein. Nach ersten Erkenntnissen öffnete er mit aufgefundenem Werkzeug gewaltsam eine Kellertür und versuchte hier weiteres Werkzeug zu entwenden.

Aufgrund zurückliegender Einbrüchen in den Rohbau wurde das Eindringen in die Räumlichkeiten durch Bewegungsmelder registriert.

Durch das schnelle Informieren der Einsatzkräfte konnte das Objekt umstellt und der Täter in dem Gebäude festgestellt werden.

Er wurde zur weiteren Sachverhaltsklärung mit zur Dienststelle verbracht und im Anschluss aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der 05331/9330 entgegen.

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