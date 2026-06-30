PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 30.06.2026

Wolfenbüttel (ots)

Einbruchdiebstahl in einen Rohbau

Wolfenbüttel, Schwanbergerstraße, 28.06.2026 zwischen 03:00 - 04:00 Uhr

Im genannten Zeitraum drang ein 40-jähriger Täter unbefugt in einen Rohbau ein. Nach ersten Erkenntnissen öffnete er mit aufgefundenem Werkzeug gewaltsam eine Kellertür und versuchte hier weiteres Werkzeug zu entwenden.

Aufgrund zurückliegender Einbrüchen in den Rohbau wurde das Eindringen in die Räumlichkeiten durch Bewegungsmelder registriert.

Durch das schnelle Informieren der Einsatzkräfte konnte das Objekt umstellt und der Täter in dem Gebäude festgestellt werden.

Er wurde zur weiteren Sachverhaltsklärung mit zur Dienststelle verbracht und im Anschluss aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der 05331/9330 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Lia Marquardt
Telefon: 05331/933-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 29.06.2026 – 15:45

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 29.06.2026.

    Vechelde (ots) - Polizeilicher Staatsschutz ermittelt nach massiven Sachbeschädigungen im Julius-Spiegelberg-Gymnasium in Vechelde. Vechelde, Berliner Straße, 27.06.2026, 14:00 Uhr-28.06.2026, 20:00 Uhr. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei haben ergaben, dass sich die unbekannte Täterschaft den widerrechtlichen und gewaltsamen Zutritt in die Räume des ...

    mehr
  • 29.06.2026 – 12:27

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 29.06.2026.

    Salzgitter (ots) - Flüchtiger Fahrer eines Motor-Rollers verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Salzgitter, Thiede, Frankfurter Straße, 13.06.2026, 14:15 Uhr. Nach ersten Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft Braunschweig sollte ein 15-jähriger Jugendlicher als Nutzer eines Rollers von der Polizei kontrolliert werden. Neben dem Fahrer saß ein weiterer ...

    mehr
  • 29.06.2026 – 11:34

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 29.06.2026: Unfallflucht in Ilsede

    Peine (ots) - Am 24.06.2026 ist auf dem Parkplatz des ALDI Marktes in Ilsede, Eichstraße, ein schwarzer Mercedes beschädigt worden. Zwischen 11:20 Uhr und 12:00 Uhr ist der geparkte Wagen wahrscheinlich von einem ein- oder ausparkenden anderen Fahrzeug angefahren worden. Dabei entstanden Schäden hinten links an der Stoßstange und dem Kotflügel des Mercedes. Zeugen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren