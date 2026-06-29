Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 29.06.2026.

Salzgitter (ots)

Flüchtiger Fahrer eines Motor-Rollers verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Salzgitter, Thiede, Frankfurter Straße, 13.06.2026, 14:15 Uhr.

Nach ersten Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft Braunschweig sollte ein 15-jähriger Jugendlicher als Nutzer eines Rollers von der Polizei kontrolliert werden. Neben dem Fahrer saß ein weiterer junger Mann (Sozius) auf dem Fahrzeug.

Nachdem der Fahrer die Polizei erkannt hatte, versuchte er sich einer Kontrolle zu entziehen. Dabei verhielt er sich zum Teil gefährdend für sich selbst, den Mitfahrer als auch für andere Fahrzeugführende.

Trotz eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn und unter Ansprechen des Fahrers über die Lautsprecheranlage des Streifenwagens ließ sich der Fahrer nicht von seiner Flucht abhalten. Nachdem der Flüchtende einem vor ihm fahrenden Fahrzeug ausweichen wollte, geriet er nach aktuellem Ermittlungsstand auf eine Bordsteinkante und verlor die Kontrolle über seinen Roller. Im weiteren Verlauf touchierte das Kraftrad eine Mauer und einen geparkten Pkw. Das Kraftrad fiel auf die Seite. Hierbei kamen beide Personen zu Fall und erlitten Verletzungen. Diese mussten im örtlichen Klinikum behandelt werden.

Bei den Ermittlungen der Polizei stellte sich heraus, dass der Fahrer offensichtlich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Weitere Ermittlungen müssen klären, ob sich technische Veränderungen auf die Geschwindigkeit ausgewirkt haben könnten. Hierfür beschlagnahmte die Polizei den Roller.

Die Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren gegen den jungen Fahrer ein, insbesondere wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, einer fahrlässigen Körperverletzung und eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und hat ergänzende Ermittlungen zu den Unfallursachen durch eine benachbarte Dienststelle beauftragt.

Die Polizei bittet Hinweisgebende und mögliche weitere Geschädigte, sich an die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 933-0 zu wenden.

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