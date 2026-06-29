Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 29.06.2026: Einbrecher in Harber festgenommen

Peine (ots)

In der Nacht zum 29.06.2026 ist der Peiner Polizei ein möglicher Einbruch auf ein Firmengelände in Harber gemeldet worden. Der Eigentümer habe gegen 01:00 Uhr festgestellt, dass sich unberechtigte Personen auf dem Gelände aufhalten würden. Vor Ort wurden ein durchschnittener Zaun und aufgebrochene LKW-Tanks festgestellt, außerdem sind mehrere Kanister mit Diesel bereitgestellt worden. Personen hielten sich allerdings nicht mehr auf dem Grundstück auf. Ganz in der Nähe wurde kurz darauf ein abgestellter Audi gefunden, offenbar ist der Wagen noch kurz zuvor bewegt worden. Nachdem weitere Polizeistreifen hinzugekommen sind, sind auf einem nahegelegenen Feld zwei Männer entdeckt worden, die sich dort versteckt hielten. Die beiden 39- und 44-Jährigen konnten anschließend widerstandslos festgenommen werden.

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