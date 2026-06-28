Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 28.06.2026: Vermisster 17-Jähriger leblos aufgefunden

Peine (ots)

Seit 14:15 Uhr am 28.06.2026 ist ein 17-Jähriger am Eixer See als vermisst gemeldet worden. Obwohl ein Badeunfall zunächst unwahrscheinlich erschien, ist der Eixer See und die Uferbereiche dennoch intensiv mit in die Suchmaßnahmen einbezogen worden. Gegen 20:30 Uhr ist der Vermisste dann leblos im Wasser gefunden worden, er konnte nur noch tot geborgen werden. Die Ermittlungen zum Hergang dauern an.

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