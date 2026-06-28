Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel von Samstag, 27. Juni 2026 bis Sonntag, 28. Juni 2026

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel, Verkehrsunfallflucht mit Sach- und Personenschaden

Samstag, 27.06.2026, gegen 15:12h

Am Samstagnachmittag, gegen 15:12 Uhr, kam es in der Halchterschen Straße in Wolfenbüttel zu einem Frontalzusammenstoß mit zwei beteiligten Pkw. Dabei geriet der Fahrzeugführer eines Volkswagen Passat aus bislang noch unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem Audi A4 Avant zusammen. Nach dem Zusammenstoß verließ der Fahrzeugführer des Volkswagen Passat den Pkw und flüchtete fußläufig vom Unfallort ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen.

Durch den Zusammenstoß verletzte sich der 20-Jährige Fahrzeugführer des Audis leicht und musste zur weiteren Behandlung in das örtliche Klinikum verbracht werden.

Die Polizei Wolfenbüttel ermittelt nunmehr wegen einer Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen um Mitteilung unter 05331 933 0.

Wolfenbüttel, Stadtbad Okeraue, Streitigkeiten

Samstag, 27.06.2026, gegen 19:00h

Im Verlauf des späten Samstagnachmittags stiegen die hitzigen Temperaturen offenbar drei Jugendlichen bei ihrem Besuch im städtischen Freibad zu Kopf. Sie verhielten sich mehrfach respektlos gegenüber anderen Badegästen und ließen sich auch nicht durch den Schwimmmeister belehren. Erst du durch das konsequente Einschreiten der Polizei wurden die Verursacher einsichtig und verließen die Badeanstalt.

Wolfenbüttel, Abiturfeier Gymnasium Im Schloss, Körperverletzung

Freitag, 26.06.2026, gegen 22:35h

Die Polizei Wolfenbüttel musste im Rahmen der diesjährigen Abiturfeierlichkeiten bedauerlicherweise mehrere Einsatzlage registrieren. Hierbei kam es unter anderem zwischen einem 19-Jährigen Beschuldigten und dem 18-Jährigen Opfer zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung, wobei das Opfer durch einen Faustschlag einen Zahn verlor. Der Beschuldigte konnte im Anschluss auch durch den eingesetzten Sicherheitsdienst nicht beruhigt werden, ging auch gegen diesen körperlich vor und musste erst durch die Polizei des Platzes verwiesen werden.

Zu einer weiteren Auseinandersetzung kam es auch beim Verlassen der Feierlichkeiten in der Nacht. Zwei Feiernde gerieten dabei aneinander und es kam zu einer Körperverletzung. Letztlich verhielt sich eine der Parteien derart unkooperativ, dass er durch polizeiliche Zwangsmaßnahmen vom Tatort transportiert werden musste.

Cremlingen, Trunkenheitsfahrt

Freitag, 25.06.2026, gegen 23:35 Uhr

In der Freitagnacht wurde ein 65-Jähriger Fahrzeugführer in der Hauptstraße in Cremlingen durch Polizeikräfte einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Polizisten stellten dabei eine deutliche Alkoholbeeinflussung fest, was durch das freiwilligen Atemalkoholergebnis mit 1,54 Promille bestätigt wurde. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.

Wolfenbüttel, Diebstahl mit Trunkenheitsfahrt

Freitag, 26.06.2026, 20:30 Uhr

Am Freitagabend nutzten ein 23-Jähriger sowie ein 24-Jähriger die Gelegenheit und entwendeten einen E-Scooter in der Fritz-Fischer-Straße in Wolfenbüttel. Einer der Beschuldigten versuchte mit dem Fahrzeug zu entkommen, wurde durch die alarmierte Polizei jedoch umgehend gestellt. Die Polizisten stellten bei der Festnahme zudem fest, dass der Beschuldigte beim Fluchtversuch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Auch der Mittäter konnte schnell identifiziert werden, sodass gegen Beide mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet wurden.

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