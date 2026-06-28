Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizei Salzgitter-Lebenstedt für den Bereich Lebenstedt vom 28.06.2026

Ein Dokument

Salzgitter-Lebenstedt (ots)

27.06.2026, 14:15 Uhr, Räuberischer Diebstahl, In den Blumentriften, 38226 Salzgitter (202600765026)

Zu genanntem Tatzeitpunkt betreten zwei weibliche Personen ein Einzelhandelsgeschäft in der Fußgängerzone von Salzgitter-Lebenstedt, entnehmen Bekleidungsartikel aus der Auslage und deponieren sie in mitgeführten Taschen. Aufgrund einer vorherigen Tat waren die Personen den Angestellten des Geschäfts bereits bekannt. Als diese das Vorhaben, die eingepackten Artikel zu entwenden erkannten, entledigte sich die eine Person ihres Diebesgutes im Geschäft. Sie flüchtete in Richtung Ausgang und konnte fußläufig entkommen. Die zweite Person wurde ebenfalls als Diebin identifiziert und sollte von der Angestellten bei ihrem Vorhaben gestoppt werden. Im Eingangsbereich stellte sie sich der Täterin entgegen, welche ihren Arm ergriff und die Mitarbeiterin verletzte. Letztlich flüchtete auch sie, allerdings mit dem Diebesgut. Dem Geschäft entstand ein Schaden von rund 120,00 Euro.

27.06.2026, 18:10 Uhr, Gefährliche Körperverletzung, Fischzug 1, 38226 Salzgitter (202600765641)

Am Freitagabend kam es gegen 18:10 Uhr im Bereich Fischzug/Bocholter Straße in Salzgitter zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach ersten Ermittlungen gerieten zwei Personengruppen zunächst in einen verbalen Streit, der in der Folge eskalierte. Im Verlauf der Auseinandersetzung sollen zwei Männer eine Machete sowie einen Baseballschläger beziehungsweise Schlagstock mitgeführt und damit auf mehrere Personen bedrohlich eingewirkt haben. Bei dem Vorfall wurden mehrere Personen leicht verletzt. Ein Beteiligter musste aufgrund einer Knieverletzung zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Zeugen verständigten die Polizei über den Notruf. Mehrere Funkstreifenwagenbesatzungen begaben sich zum Einsatzort. Die mutmaßlichen Tatverdächtigen hatten diesen zunächst verlassen. Im Rahmen der Ermittlungen konnten Videoaufzeichnungen gesichert werden, auf denen die beteiligten Personen sowie die mitgeführten Gegenstände zu erkennen sind. Noch am Abend erschienen zwei tatverdächtige Männer selbstständig bei der Polizei. Nach Belehrung machten sie Angaben zum Geschehen und räumten ein, die genannten Gegenstände mitgeführt zu haben. Die mutmaßliche Tatwaffe sowie der Baseballschläger wurden anschließend sichergestellt. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, Bedrohung sowie weiterer in Betracht kommender Straftaten ein. Darüber hinaus wird wegen eines möglichen Verstoßes gegen waffenrechtliche Bestimmungen ermittelt. Im Zusammenhang mit dem Vorfall wurde zudem ein in der Nähe abgestellter Pkw beschädigt. Die Ermittlungen zu den Umständen der Sachbeschädigung dauern an. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter (Tel. 05341 1897-0) zu melden.

28.06.2026, 02:49 Uhr, Trunkenheit im Verkehr, Kattowitzer Straße, 38226 Salzgitter (202600766724)

Nach ergangenem Hinweis eine mögliche Trunkenheitsfahrt mit einem Pedelec konnte der spätere Beschuldigte mit seinem Fahrzeug am angegebenen Ort angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Dieser versuchte er sich zunächst durch Flucht zu entziehen. Mittels einfacher körperlicher Gewalt konnte der Beschuldigte zum Anhalten gebracht werden. Dabei verletzte sich ein Polizeibeamter leicht. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,97 Promille. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Es erwarten ihn Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell