POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 25.06.2026. Korrektur Unfallort
Edemissen (ots)
Korrektur zur Pressemeldung
http://presseportal.de/blaulicht/pm/56519/6302206
Der richtige Unfallort lautet: L 320/B 214 -Hillerser Kreisel-
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