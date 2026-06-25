POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 25.06.2026. Korrektur Unfallort

Wolfenbüttel (ots) - Raub Wolfenbüttel, Am Seeliger Park, 24.06.2026 gegen 22:30 Uhr Nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen überfielen fünf unbekannte männliche Täter einen 20-jährigen Mann, während dieser mit seinem E-Scooter durch den Park fuhr. Nach Angaben des Mannes hielt ihn ein Täter von hinten fest, während weitere Täter unter anderem seinen ...

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