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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 25.06.2026. Korrektur Unfallort

Edemissen (ots)

Korrektur zur Pressemeldung

http://presseportal.de/blaulicht/pm/56519/6302206

Der richtige Unfallort lautet: L 320/B 214 -Hillerser Kreisel-

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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  • 25.06.2026 – 15:53

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 25.06.2026.

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