Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizei Salzgitter-Lebenstedt für den Bereich Lebenstedt vom 27.06.2026

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Salzgitter-Lebenstedt (ots)

25.06.2026, 10:00-11:00 Uhr, Taschendiebstahl, Leibnitzstraße 2, 38228 Salzgitter, (2026 00759824)

Durch eine bislang noch unbekannte Täterschaft wird die Geldbörse einer 79-jährigen Salzgitteranerin während des Einkaufens in dem dortigen Discounter entwendet. Die Geldbörse ist im Tatzeitfenster von der Geschädigten in einer mitgeführten Umhängetasche über der Schulter getragen worden. Zeugen, die Hinweise auf die noch unbekannte Täterschaft geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter unter der 05341 1897-0 in Verbindung zu setzen.

26.06.2026, 20:25 Uhr, Nötigung im Straßenverkehr, Humboldtallee, 38228 Salzgitter, (202600762564)

Zum aufgeführten Zeitpunkt kam es auf der Humboldtallee in Salzgitter-Lebenstedt zu einer verbalen Auseinandersetzung aufgrund eines eigentlich üblichen Verkehrsvorganges nachdem ein Fahrzeugführer die Westfalenstraße in Richtung Humboldtallee befahren und am dortigen Stoppschild gehalten habe. Als er seine Fahrt nach links in Richtung Eissporthalle habe fortsetzen wollen, habe er einen aus Reppner kommenden Pkw, vermutlich aufgrund der tief stehenden Sonne, später gesehen, sodass dieser bremsen musste. Letzterer zeigte sich über dessen Verhalten erbost und überholte ihn auf der Humboldtallee, um ihn verbal zu beleidigen und anschließend auszubremsen. Letztlich musste der Abbieger auf den Grünstreifen ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Der Verursacher muss sich nun wegen Nötigung im Straßenverkehr verantworten.

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