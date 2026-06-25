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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 25.06.2026.

Stadt und Landkreis Peine (ots)

Kooperative Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Geschwindigkeitsüberschreitungen.

Stadt und Landkreis Peine, 22.-24.06.2026 -Tageszeit-.

Kontrollorte: Dungelbeck/Sierße/K 23, Peine/Braunschweiger Straße, Klein Lafferde, Oberg/Groß Ilsede, K 75/Höhe BAB, Groß Lafferde, Sierße, Abbensen-Eixe.

Die Polizei Peine führte in enger Kooperation mit dem Landkreis Peine -Fachdienst Straßenverkehr- eine gemeinsame und kooperative Überprüfung des Fahrzeugverkehrs durch. Ein Schwerpunkt lag auf der Überwachung der einzuhaltenden zulässigen Höchstgeschwindigkeiten. Die Auswahl der Kontrollstellen erfolgte anhand von Kriterien wie Unfallhäufungspunkte, schützenswerte Orte, Bundes-, Landestraßen mit Baumbewuchs, sowie weiteren im Kontext mit dem Schwerpunkt Geschwindigkeit stehenden Kriterien.

Die Geschwindigkeitsüberwachungen erfolgten mittels der Messtechnik des Landkreises Peine und der Technik der Polizei Peine (mobiles Handlasermessgerät).

In einem Großteil der Fälle wurden die Fahrzeugführenden unmittelbar nach der Geschwindigkeitsüberschreitung angehalten und mit dem Vorwurf konfrontiert. Ziel der gemeinsamen Kontrolle war es, die Fahrzeugführenden zu sensibilisieren und auf die Gefahren erhöhter Geschwindigkeiten hinzuweisen.

Insgesamt wurden 245 Geschwindigkeitsverstöße geahndet. Die höchsten gemessenen Geschwindigkeitsüberschreitungen betrugen außerorts vorwerfbare 113 km/h bei erlaubten 70 km/h, sowie innerorts vorwerfbare 73 km/h bei erlaubten 50 km/h. Zusätzlich wurde bei 25 Fahrzeugführenden der nicht oder nicht ordnungsgemäß angelegte Sicherheitsgurt beklagt.

Leider muss auch beklagt werden, dass 26 Fahrzeugführende durch eine Nutzung ihres Mobiltelefons abgelenkt waren. Die Kontrollierenden leiteten entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

In drei Fällen besteht der Verdacht, dass die Fahrzeugführenden nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis waren. Bei zwei Fahrzeugführenden wurde eine Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt. Es mussten Blutentnahmen angeordnet werden.

Ein Fahrzeug war nicht Pflichtversichert, es erfolgte die Einleitung eines Strafverfahrens.

Für den Landkreis Peine und die Polizei Peine haben diese Kontrollen das Ziel, durch Anpassung der Geschwindigkeiten zum Teil schwere Unfälle zu reduzieren. Beide Netzwerkpartner kündigen weitere Kontrollen dieser Art an und loben insbesondere die professionelle Zusammenarbeit.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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