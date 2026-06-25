Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 25.06.2026

Wolfenbüttel (ots)

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Wolfenbüttel (Ahlum), L627, 24.06.2026 gegen 13:00 Uhr

Ein 27-Jähriger befuhr mit seinem Transporter die Landesstraße 627 aus Ahlum kommend in Richtung Dettum. Auf Höhe der Einmündung der K5 beabsichtigte er mit seinem Transporter nach links abzubiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden, bevorrechtigten 66-jährigen Motorradfahrer einer Harley-Davidson. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Motorradfahrer nach ersten Erkenntnissen lebensgefährliche Verletzungen erlitt und im Anschluss in das Klinikum Braunschweig verbracht werden musste.

Die Fahrbahn wurde zur Unfallaufnahme bis 18:00 Uhr voll gesperrt.

Der Gesamtschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell