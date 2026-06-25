Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 25.06.2026

Wolfenbüttel (ots)

Raub

Wolfenbüttel, Am Seeliger Park, 24.06.2026 gegen 22:30 Uhr

Nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen überfielen fünf unbekannte männliche Täter einen 20-jährigen Mann, während dieser mit seinem E-Scooter durch den Park fuhr. Nach Angaben des Mannes hielt ihn ein Täter von hinten fest, während weitere Täter unter anderem seinen Rucksack, sowie seinen E-Scooter an sich nahmen. Als sich der 20-Jährige wehrte, wurde ihm mutmaßlich Pfefferspray in das Gesicht gesprüht.

Ein Täter wurde als 1,80 m groß, sportlich trainiert, mit einer Sturmmaske beschrieben. Zudem trug dieser einen schwarzen Kapuzenpulli und eine dunkelblaue Jeans. Die anderen Täter konnten nicht beschrieben werden.

Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 entgegen.

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