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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 24.06.2026

Wolfenbüttel (ots)

Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen einen Schüler ein.

Wolfenbüttel, Wallstraße, 24.06.2026 gegen 11:00 Uhr.

Am heutigen Mittwoch kam es zu einem polizeilichen Einsatz in einer Schule in der Wallstraße. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte ein Schüler eine Straftat verursacht, die im späteren Verlauf zu dem Polizeieinsatz geführt hatte.

Die Polizei ermittelt, welches konkrete Delikt dem jungen Mann vorgeworfen werden kann. Da es sich um ein laufendes Ermittlungsverfahren handelt, können derzeit keine weiteren Angaben zum Sachverhalt gemacht werden. Die Polizei bittet zudem um Verständnis, dass zur Person des Tatverdächtigen keine konkreten Angaben gemacht werden können.

Der Polizei liegen keinerlei Hinweise darüber vor, dass zu irgendeinem Zeitpunkt eine konkrete Gefahr für Personen bestand. Die Polizei lobt die gute und professionelle Zusammenarbeit mit den Verantwortungsträgern der betroffenen Schule.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Lia Marquardt
Telefon: 05331/933-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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