Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 23.06.2026: Unfallflucht in Peine

Peine (ots)

Am 22.06.2026 gegen 17:50 Uhr verursachte eine 30-jährige VW Fahrerin in Peine einen Unfall und versuchte vom Unfallort zu fliehen. Die Frau bog zunächst nach rechts von der Celler Straße in die Speestraße ab, offenbar mit zu hoher Geschwindigkeit. Beim Abbiegen verlor sie die Kontrolle über ihr Auto und kollidierte mit einem Straßenschild. Im Anschluss stieß sie mit einem geparkten BMW zusammen und versuchte dann noch sich vom Unfallort zu entfernen. Ein aufmerksamer Zeuge konnte sie allerdings einholen und davon überzeugen vor Ort zu bleiben. Dennoch erwartet sie ein Strafverfahren wegen Unfallflucht. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von 0,0 Promille.

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