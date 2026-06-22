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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 22.06.2026.

Salzgitter (ots)

Polizei informiert beim 38. Seniorentag in Salzgitter-Lebenstedt über die Sicherheit im Alltag und im Straßenverkehr.

Am 25.06.2026 findet von 10:00-15:30 Uhr der 38. Seniorentag auf dem Rathausvorplatz in Salzgitter-Lebenstedt statt. Unter dem Motto "Miteinander - sicher und selbstbestimmt" können sich Interessierte rund um die Themen Sicherheit, Mobilität und Prävention informieren.

Die Polizei ist mit einem Informationsstand vertreten und spricht insbesondere Seniorinnen und Senioren an.

Bei uns erhalten die Besucherinnen und Besucher zahlreiche praktische und wertvolle Hinweise und Tipps, um sicher und selbstbestimmt im Alltag und insbesondere im Straßenverkehr teilzunehmen. In jedem Fall steht die Verkehrssicherheit im Alter im Mittelpunkt unserer Beratungen. Wir setzen mit den folgenden Themen einen Schwerpunkt:

   -	"Fit im Auto"
   -	sicher unterwegs mit dem Pedelec.
   -	Sicherheit durch Tragen eines Fahrradhelms
   -	Training am Rollator
   -	Wie wirkt sich eine Medikamenteneinnahme bei der Teilnahme am 
Straßenverkehr aus
   -	Wie verhält man sich richtig an einem Unfallort

Wir setzen einen weiteren Schwerpunkt mit unserer Kriminalprävention. Wir möchten sie sensibel machen für aktuelle Betrugs- und Gefahrenlagen und möchten ihnen Tipps geben, nicht auf solche Maschen hereinzufallen.

   -	Die fast täglich vorkommenden Schock- und Enkeltrickanrufe und 
Anrufe durch falsche Polizeibeamte. Hier möchten wir auch Angehörige 
und Freunde älterer Menschen mit in die Verantwortung nehmen.
   -	Betrugsmaschen am Telefon und im Internet. Dem Ideenreichtum der
Täterschaft sind keine Grenzen gesetzt.
   -	Gefahren an der Haustür, insbesondere wenn fremde Menschen den 
Einlass in ihre Wohnung begehren.
   -	Einbruchschutz
   -	Taschendiebstahl, insbesondere im Einzelhandel.
   -	Sicherheit beim Umgang mit Geldkarten, Sicherheit beim Umgang 
mit der PIN.

Darüber hinaus geben unsere Mitarbeitenden weitere Informationen und Tipps zu verschiedenen Formen der Alltagskriminalität. Wir möchten ihnen Möglichkeiten aufzeigen, wie durch richtiges Verhalten das eigene Sicherheitsgefühl gestärkt werden kann.

Wir möchten mit ihnen ins Gespräch kommen. Denn nur durch einen Austausch mit ihnen können wir ihre Fragen beantworten und konkrete Tipps geben, wie sie sich im Alltag schützen können. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, den Informationsstand zu besuchen und sich persönlich beraten zu lassen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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