Polizei Salzgitter

POL-SZ: Verkehrsunfall alleinbeteiligt

Wolfenbüttel (ots)

Ein 42jähriger Braunschweiger befuhr am Morgen des 21.06.2026 mit seinem Porsche die L625 von Sickte in Richtung Braunschweig. Kurz vor dem Kreisel zur Autobahnauffahrt kam er nach rechts von der Straße ab, touchierte zwei Bäume und kam im Straßengraben zum Stehen. Die genaue Unfallursache ist noch unklar, jedoch dürfte der einsetzende Starkregen eine Rolle gespielt haben. Der Fahrer steht unter Schock blieb aber sonst unverletzt, beim Fahrzeug liegt ein wirtschaftlicher Totalschaden vor.

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