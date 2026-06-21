Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter-Bad Sa., 20.06.26 09:00 Uhr - So., 21.06.26, 09:00 Uhr

PK Salzgitter-Bad (ots)

Diebstahl eines E-Scooters

Salzgitter-Bad, Fußgängerzone Breslauer Straße, Sa., 20.06.26, 21:30 Uhr

Am 20.06.26 gegen 21:30 Uhr wird ein Diebstahl eines E-Scooters gemeldet. Tatörtlichkeit soll hierbei die Fußgängerzone im Bereich der Breslauer Straße / Schützenplatz sein. Dort soll der E-Scooter in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 21:30 Uhr entwendet worden sein. Der E-Scooter ist von der Firma MEGA Motion in schwarz/orange mit dem Versicherungskennzeichen 866LGU.

Bei sachdienlichen Hinweisen bitte an das PK Salzgitter-Bad wenden.

Führen eines E-Scooters unter dem Einfluss von THC Salzgitter-Bad, Engeroder Straße, So., 21.06.26, 00:55 Uhr

Am 21.06.26 gegen 00:55 Uhr wird in der Engeroder Straße in Salzgitter-Bad der Führer eines E-Scooters kontrolliert. Im Rahmen dieser Verkehrskontrolle stellt sich heraus, dass dieser unter dem Einfluss von THC steht. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

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