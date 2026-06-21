POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter-Bad Sa., 20.06.26 09:00 Uhr - So., 21.06.26, 09:00 Uhr
PK Salzgitter-Bad (ots)
Diebstahl eines E-Scooters
Salzgitter-Bad, Fußgängerzone Breslauer Straße, Sa., 20.06.26, 21:30 Uhr
Am 20.06.26 gegen 21:30 Uhr wird ein Diebstahl eines E-Scooters gemeldet. Tatörtlichkeit soll hierbei die Fußgängerzone im Bereich der Breslauer Straße / Schützenplatz sein. Dort soll der E-Scooter in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 21:30 Uhr entwendet worden sein. Der E-Scooter ist von der Firma MEGA Motion in schwarz/orange mit dem Versicherungskennzeichen 866LGU.
Bei sachdienlichen Hinweisen bitte an das PK Salzgitter-Bad wenden.
Führen eines E-Scooters unter dem Einfluss von THC Salzgitter-Bad, Engeroder Straße, So., 21.06.26, 00:55 Uhr
Am 21.06.26 gegen 00:55 Uhr wird in der Engeroder Straße in Salzgitter-Bad der Führer eines E-Scooters kontrolliert. Im Rahmen dieser Verkehrskontrolle stellt sich heraus, dass dieser unter dem Einfluss von THC steht. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.
Rückfragen bitte an:
Polizei Salzgitter
Dienstschichtleiter Hausdörfer, PHK
Telefon: 05341/ 825-0
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