Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 20.06.2026 für den Bereich Baddeckenstedt

Salzgitter-Bad (ots)

Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad

Baddeckenstedt, B6 / Einmündung Heinrich-Nordhoff-Straße, 19.06.2026, 18:27 Uhr Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad kam es am Freitagabend im Einmündungsbereich der Heinrich-Nordhoff-Straße zur Bundesstraße 6. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah die 20-jährige Führerin eines Pkw beim Einfahren auf die B6 einen von links kommenden und vorfahrtsberechtigten 26-jährigen Motorradfahrer aus Alfeld. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Motorradfahrer sowie seine 21-jährige Sozia erlitten schwere Verletzungen und wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl der Pkw als auch das Motorrad waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

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