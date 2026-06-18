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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 18.06.2026: Verletzter Motorradfahrer in Edemissen

Peine (ots)

Gegen 22:00 Uhr am 17.06.2026 übersah eine 18-jährige Autofahrerin beim Abbiegen nach links von der Peiner Straße in die Hermann-Löns-Straße einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Der 59-Jährige kommt durch den Zusammenstoß zu Fall und zog sich eine Verletzung, wahrscheinlich einen Bruch am Fuß zu. Der Fahrer kam mit einem RTW ins Klinikum.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel
Polizeikommissariat Peine
Malte Jansen, PHK
Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 05171 / 99 9-107
malte.jansen@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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