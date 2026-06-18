Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 18.06.2026

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Salzgitter (ots)

Radfahrprüfungen an Grundschulen in Salzgitter - Rücksichtnahme im Straßenverkehr besonders wichtig

Noch bis zum 26. Juni finden an Grundschulen in Salzgitter Radfahrprüfungen statt. Hiervon sind die Schülerinnen und Schüler aus den vierten Klassen betroffen.

Für alle Viertklässler startet nach den Sommerferien der Wechsel an die weiterführenden Schulen. Daher sind diese Prüfungen ein wesentlicher und wichtiger Schritt, insbesondere in Richtung Selbstständigkeit und Sicherheit im Straßenverkehr.

Wir appellieren an alle Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer, insbesondere gegenüber Kindern aufmerksam und rücksichtsvoll zu sein. Kinder haben erst wenige Erfahrungen im Straßenverkehr machen können. Sie verhalten sich teilweise nicht verkehrsgerecht und sind somit unsicher. Erwachsene müssen daher stets mit einem unsicheren Verhalten der Kleinen rechnen.

Autofahrende sollen besonders aufmerksam sein, nicht nur während der Radfahrprüfungen, sondern auch darüber hinaus. Bitte passen sie ihre Geschwindigkeit an und bleiben jederzeit bremsbereit. Eine Rücksichtnahme trägt maßgeblich zur Erhöhung der Verkehrssicherheit bei. Dies hilft, Unfälle zu vermeiden.

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