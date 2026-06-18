Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 18.06.2026

Wolfenbüttel (ots)

Fahrraddiebstahl

Wolfenbüttel, Bahnhofstraße, zwischen dem 16.06.2026, 20:00 Uhr und dem 17.06.2026, 09:00 Uhr

Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete zwischen Dienstag und Mittwoch, ein am Bahnhof angeschlossen abgestelltes Fahrrad. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Pedelec der Marke ELEglide im Wert von rund 800 Euro.

Hinweise sind an die Polizei Wolfenbüttel unter der 05331 / 9330 zu richten.

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