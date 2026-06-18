POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 18.06.2026
Wolfenbüttel (ots)
Fahrraddiebstahl
Wolfenbüttel, Bahnhofstraße, zwischen dem 16.06.2026, 20:00 Uhr und dem 17.06.2026, 09:00 Uhr
Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete zwischen Dienstag und Mittwoch, ein am Bahnhof angeschlossen abgestelltes Fahrrad. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Pedelec der Marke ELEglide im Wert von rund 800 Euro.
Hinweise sind an die Polizei Wolfenbüttel unter der 05331 / 9330 zu richten.
Rückfragen bitte an:
Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Lia Marquardt
Telefon: 05331/933-104
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