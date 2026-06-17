Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 17.06.2026.

Salzgitter (ots)

Verkehrsunfall forderte zwei nicht unerheblich verletzte Personen.

Salzgitter, Lebenstedt, Kattowitzer Straße/Gesemannstraße, 16.06.2026, 15:00 Uhr.

Die 23-jährige Fahrerin eines Pkw hatte ein für sie gültiges Rechtsabbiegegebot offensichtlich missachtet und bog an der Kreuzung nach links ab. Hierbei stieß sie frontal in die rechte Fahrzeugseite eines kreuzenden Peugeot. Der Peugeot überschlug sich nach der Kollision. Die 59-jährige Fahrerin und eine 86-jährige Beifahrerin im angefahrenen Pkw mussten mit nicht unerheblichen Verletzungen in ein Krankenhaus gefahren werden. Der Schaden wird mit über 13.000 Euro angegeben.

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