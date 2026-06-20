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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 20.06.2026 für die Bereiche Salzgitter-Lebenstedt und -Thiede

Salzgitter (ots)

Führen eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln / Fahren ohne Fahrerlaubnis 38226 Salzgitter, Kattowitzer Straße, 15:50 Uhr Im Rahmen einer zunächst allgemeinen Verkehrskontrolle wurde durch die eingesetzte Funkstreifenwagenbesatzung festgestellt, dass der Führerschein des Fahrzeugführers zur Einziehung ausgeschrieben war. Weiterhin wurde bei dem Fahrzeugführer Betäubungsmittel in Form von Cannabisblüten aufgefunden. Freiwillig durchgeführte körperliche Test führten zum Verdacht, dass die Person unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Im Anschluss wurde eine Blutprobe bei dem Fahrzeugführer durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Aufgrund der Feststellungen wurden zwei Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Dienstschichtleiter Degler, PHK
Telefon: 05341/ 1897-217
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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