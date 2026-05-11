Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall in Bulmke-Hüllen - Fahrradfahrer gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fahrrad sucht die Polizei nach dem beteiligten Fahrradfahrer.

Bereits am Montag, 4. Mai 2026, fuhr ein 55-jähriger Autofahrer gegen 15.30 Uhr aus einer Hofeinfahrt auf die Wildenbruchstraße. Dabei passierte gleichzeitig ein Fahrradfahrer mit seinem Rad den Bürgersteig und kollidierte mit dem Auto des Gelsenkircheners. Obwohl der Radfahrer offenbar Schmerzen hatte, verzichtete er auf einen Rettungswagen. Zusammen suchte man im Anschluss angrenzende Räumlichkeiten auf, um die Personalien auszutauschen. Als der 55-Jährige seine Ausweispapiere aus einem Nebenraum holte, verschwand der Fahrradfahrer plötzlich.

Der Radfahrer war etwa 50 bis 60 Jahre alt, circa 1,85 Meter groß, hatte dunkle Haare und trug einen dunklen Blouson sowie eine Jeanshose.

Die Polizei bittet den Fahrradfahrer zwecks Klärung des Sachverhalts sowie weitere Zeugen des Unfalls sich telefonisch unter der 0209 365 6244 oder der 0209 365 2160 zu melden.

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