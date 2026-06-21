Polizei Salzgitter

POL-SZ: Kontrollen anlässlich des landesweiten Verkehrssicherheitstages

Wolfenbüttel (ots)

Anlässlich des landesweiten Verkehrssicherheitstages am 20.06.2026 wurden auch im Bereich des PK Wolfenbüttel vermehrt Verkehrskontrollen durchgeführt. Erfreulicherweise konnten nur wenige Verstöße festgestellt werden, die überwiegend mit einer mündlichen Verwarnung geahndet werden konnten. Die Kehrseite der verstärkten Kontrollen stellten drei Trunkenheiten im Verkehr dar, die im Bereich Wolfenbüttel und Cremlingen festgestellt wurden. Ein 39jähriger Fahrzeugführer aus Braunschweig pustete 1,39 Promille als er in Wolfenbüttel angehalten wurde, ein 50jähriger in Cremlingen 0,98 Promille. Der dritte im Bunde war ein 19jähriger Braunschweiger, der während seiner Probezeit in Wolfenbüttel mit 1,19 Promille unterwegs war. Zwei der drei Führerscheine wurden sichergestellt.

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