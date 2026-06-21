Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 21.06.2026 für die Bereiche Salzgitter-Lebenstedt und -Thiede

Salzgitter (ots)

Gefährliche Körperverletzung im Zusammenhang Public Viewing 38228 Salzgitter, Humboldtallee 50, Eissporthalle, 23:15 Uhr Im Rahmen des Public Viewing kam es zwischen zwei männlichen Besuchern aufgrund eines getragenen Fanshirts zunächst zu verbalen Streitigkeiten. Der Beschuldigte beleidigte im weiteren Verlauf das Opfer und schlug einmal auf ihn ein. Eine weitere männliche Person kam hinzu und schlug ebenfalls mehrfach auf das Opfer ein. Zwischen den beiden Beschuldigten, dem Opfer und einer weiteren Person kam es dann zu einer Rangelei. Die beteiligten Personen konnten letztlich getrennt werden. Drei Personen wurden leicht verletzt. Etwaige medizinische Behandlungen waren nicht erforderlich. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell