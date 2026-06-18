Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Rauchentwicklung in Stadtbahn - Feuerwehr begleitet Stadtbahn zum Betriebshof

Dortmund (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde die Feuerwehr Dortmund gegen 15:30 Uhr zu einer Rauchentwicklung in einer Stadtbahn an der Haltestelle Wittigstraße - Evinger Straße alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die Stadtbahn bereits geräumt. Eine leichte Rauchentwicklung war sowohl im Fahrzeuginneren als auch im Bereich der außenliegenden Lüftungsgitter wahrnehmbar. Bei der anschließenden Kontrolle stellte die Feuerwehr eine diffuse Verrauchung innerhalb des Fahrzeugs fest.

Gemeinsam mit dem zwischenzeitlich eingetroffenen Verkehrsmeister der DSW21 konnte ein technisches Bauteil als mögliche Ursache identifiziert werden. Dieses befindet sich fest verbaut im Unterbodenbereich der Stadtbahn. Eine Öffnung oder ein direkter Zugang zu dem betroffenen Bauteil war an der Einsatzstelle nicht möglich. Das Bauteil wurde abgeschaltet und soweit möglich vor Ort vom restlichen System getrennt.

Da nicht vollständig ausgeschlossen werden konnte, dass sich im Inneren des Bauteils noch Glutnester befanden, wurde entschieden, die Stadtbahn unter Begleitung der Feuerwehr zum Betriebshof Dorstfeld zu überführen. Dort konnte das Fahrzeug an die Werkstatt der DSW21 zur weiteren Untersuchung und Instandsetzung übergeben werden.

Verletzt wurde niemand.

Während der Einsatzmaßnahmen kam es auf der betroffenen Stadtbahnstrecke zwischen Dortmund-Eving und der Dortmunder Innenstadt zu Einschränkungen im Bahnverkehr. Die Strecke war für etwa eine Stunde nur eingeschränkt nutzbar.

Im Einsatz war der Löschzug der Feuer- und Rettungswache 2 aus Dortmund Eving mit ca. 16 Einsatzkräften.

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