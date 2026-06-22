POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 22.06.2026
Wolfenbüttel (ots)
Wolfenbüttel, Am Wasserwerk, 19.06.2026 gegen 03:00 Uhr und 22.06.2026, gegen 01:00 Uhr
Einbruch in einen Lebensmitteleinzelhandel
Eine unbekannte Täterschaft gelangte durch das Einwerfen einer Fensterscheibe an den oben genannten Tagen in den Einkaufsladen. Dort beschädigte sie Vitrinen und entwendete nach derzeitigem Ermittlungsstand diverse Elektronikartikel.
Der Gesamtschaden kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden.
Hinweise sind an die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331/9330 zu richten.
Rückfragen bitte an:
Polizei Wolfenbüttel
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Lia Marquardt
Telefon: 05331/933-104
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