Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (239/2025) Verkehrsunfall auf A 7 bei Nörten-Hardenberg - Autofahrer aus dem Landkreis Göttingen schwer verletzt, Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an

Göttingen (ots)

Nörten-Hardenberg, Autobahn 7 in Richtung Hannover Freitag, 18. Juli 2025, gegen 08.05 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (jk) - Bei einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen ist am Freitagmorgen (18.07.25) auf der A 7 in Fahrtrichtung Hannover ein Autofahrer aus dem Landkreis Göttingen schwer verletzt worden. Der Mercedesfahrer wurde in eine Klinik nach Göttingen transportiert. Die beiden Insassen eines BMW aus Rheinland-Pfalz kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus nach Northeim. Der genaue Unfallhergang steht noch nicht fest. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie die Rettungs- und Bergungsarbeiten war die A 7 in Richtung Hannover teilweise gesperrt. Bis zum Nachmittag wurde der Verkehr auf einem der insgesamt drei Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Ersten Ermittlungen der Autobahnpolizei Göttingen zufolge, stießen die beiden PKW etwa gegen 08.05 Uhr aus bislang noch unbekannter Ursache zusammen.

Der mit einem 30 Jahre Mann und einer 27-jährigen Frau besetzte BMW aus Rheinland-Pfalz prallte anschließend gegen die Betonschutzwand und blieb auf dem mittleren Fahrstreifen stehen.

Der 56 Jahre alte Mercedesfahrer aus dem Landkreis Göttingen geriet mit seinem Wagen ins Schleudern. Die Limousine kam in der Folge von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete auf einem angrenzenden Feld.

Beide Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Angaben zur Schadenshöhe liegen noch nicht vor.

Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell