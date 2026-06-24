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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 24.06.2026

Wolfenbüttel (ots)

Verkehrskontrollen im Bereich Wolfenbüttel - zahlreiche Verstöße festgestellt

Am 23.06.2026 führten Mitarbeitende von Polizei und Stadt Wolfenbüttel umfangreiche Verkehrskontrollen durch.

Die Verkehrskontrollen erfolgten überwiegend im Bereich der Fußgängerzone in Wolfenbüttel. Ziel war es die Sicherheit für Fußgänger zu erhöhen und Verkehrsteilnehmende für ein rechtskonformes Verhalten zu sensibilisieren.

Im Rahmen der Kontrollen stellten die Einsatzkräfte eine Vielzahl an Verstößen fest. Insgesamt konnten 46 Ordnungswidrigkeiten geahndet werden. Der Großteil der Verstöße bestand dabei aus der Nichteinhaltung des Fahrverbotes von Fahrrad- und E-Scooterfahrern in der Fußgängerzone.

Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmenden, sich an die geltenden Verkehrsregeln zu halten.

Weitere Verkehrskontrollen dieser Art sind auch künftig im Bereich Wolfenbüttel geplant.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Lia Marquardt
Telefon: 05331/933-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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