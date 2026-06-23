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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 23.06.2026

Wolfenbüttel (ots)

Verkehrsunfallflucht

Wolfenbüttel, Fümmelser Straße, 22.06.2026, gegen 05:45 Uhr

Ein 28-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Motorroller die Fümmelser Straße, als es zum Unfall kam. Der unbekannte Fahrzeugführer eines PKW bog hinter dem Motorroller aus dem Thieder Weg, auf die Fümmelser Straße ein. Hierbei touchierte er den Motorroller am hinteren Rad.

Der 28-jährige Fahrzeugführer des Motorrollers kam durch den Zusammenstoß zu Fall und verletzte sich leicht an beiden Armen. Eine konkrete Schadenssumme ist bisher nicht bekannt.

Eine Beschreibung des Fahrzeuges, sowie des Fahrzeugführers sind nicht bekannt.

Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der 05331 9330 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Lia Marquardt
Telefon: 05331/933-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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