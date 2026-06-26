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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 26.06.2026

Wolfenbüttel (ots)

Tödlicher Verkehrsunfall

Bundesstraße 79 zwischen Roklum und Mattierzoll, 26.06.2026, 06:15 Uhr

Aus bisher ungeklärter Ursache kollidierte ein PKW frontal mit einem Straßenbaum. Der Wagen geriet durch den Zusammenstoß in Vollbrand und musste durch die freiwillige Feuerwehr gelöscht werden. Ein Fahrer des Fahrzeuges konnte nur noch leblos in diesem festgestellt werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache, sowie dem Fahrer aufgenommen.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen, sowie die Bundesstraße zur Unfallaufnahme gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Lia Marquardt
Telefon: 05331/933-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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