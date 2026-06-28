Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 28.06.2026: Suche nach 17-Jährigem am Eixer See

Peine (ots)

Seit 14:15 Uhr sucht die Polizei in Peine nach einem 17-Jährigen, der zuletzt am Eixer See gewesen ist. Der Jugendliche, der aufgrund einer Erkrankung nicht altersgerecht agiert, kann wie folgt beschrieben werden:

- ca.170cm groß - ca. 90 kg - sprachbehindert, reagiert aber auf Ansprache - Beiges T-Shirt, schwarze kurze Hose

Im Rahmen der bisherigen Suchmaßnahmen ist neben einem Polizeihubschrauber auch die DLRG und Drohnen der Feuerwehr und des Deutschen Roten Kreuzes im Einsatz.

Nach jetzigem Stand kann ein Badeunfall vermutlich ausgeschlossen werden. Hinweise zum Vermissten nimmt die Polizei in Peine unter 05171 999-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell