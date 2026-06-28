Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 28.06.2026 über den Verlauf des Altstadtfestes

Salzgitter-Bad (ots)

Altstadtfest Salzgitter-Bad

Salzgitter-Bad, Innenstadt/Altstadt, 26.06.2026, 17:00 Uhr - 28.06.2026, 21:00 Uhr "Das diesjährige Altstadtfest stand für alle beteiligten und verantwortlichen Personen ganz klar unter dem Eindruck der extremen Hitze", stellt Polizeioberkommissarin Pia Winter, die den polizeilichen Einsatz vorbereitet hatte, fest. An allen drei Veranstaltungstagen seien zur Tages-, insbesondere aber auch zur Abend- und Nachtzeit Polizeikräfte im Einsatz gewesen, um gemeinsam mit dem KOD der Stadt Salzgitter, dem vom Altstadtfestkomitee beauftragten Sicherheitsunternehmen, aber auch den Helferinnen und Helfern des Feuerwehr- und Sanitätsdienstes einen für die Besucherinnen und Besucher sicheres Altstadtfestvergnügen zu ermöglichen. "Wir freuen uns, dass unser polizeiliches Konzept aufgegangen ist und wir im Vergleich zu den Vorjahren ein niedrigeres Straftatenaufkommen zu verzeichnen haben", so Pia Winter weiter. Sieben Körperverletzungsdelikte, zwei Bedrohungen, eine sexuelle Belästigung und eine Trunkenheitsfahrt mit einem Fahrrad hätten das Einschreiten von Polizeikräften erforderlich gemacht. Zudem sei es leider auch zu einer Widerstandshandlung gegenüber einer polizeilichen Maßnahme gekommen. In Folge der Zwangsanwendung seien ein alkoholisierter Beschuldigter und ein Polizeibeamter in eine Glasscheibe gestürzt und hätten sich jeweils leicht verletzt. Zwei Personen seien einem Platzverweis nicht nachgekommen und hätten schließlich den Rest der Nacht in einer Gewahrsamszelle verbracht. Zudem seien mehrere Streitigkeiten geschlichtet worden, bevor es zu Handgreiflichkeiten kommen konnte. Mehrere Personen hätten Platzverweise erhalten und die Veranstaltung vorzeitig verlassen müssen. "Insgesamt können wir von einem weitestgehend friedlichen Veranstaltungsverlauf sprechen", so Pia Winter. Dabei seien insbesondere der Samstag und der Sonntag ruhig verlaufen. Zweifelsohne hätte die Wetterlage den Besucherstrom und die Besucherdichte beeinflusst. "Tagsüber und noch bis in den frühen Abend war die Personendichte deutlich geringer als in den vergangenen Jahren. Erst in den späteren Abendstunden füllten sich einige Bereiche so, wie es aus zurückliegenden Einsätzen bekannt war", lautet ein weiteres Fazit.

Anmerkung:

Die Berichterstattung erfolgt zu 21.00 Uhr. Die Veranstaltung findet noch bis 22.00 Uhr statt. Bei noch auftretenden relevanten Feststellungen wird nachberichtet.

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