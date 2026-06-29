Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 29.06.2026: Unfallflucht in Ilsede

Peine (ots)

Am 24.06.2026 ist auf dem Parkplatz des ALDI Marktes in Ilsede, Eichstraße, ein schwarzer Mercedes beschädigt worden. Zwischen 11:20 Uhr und 12:00 Uhr ist der geparkte Wagen wahrscheinlich von einem ein- oder ausparkenden anderen Fahrzeug angefahren worden. Dabei entstanden Schäden hinten links an der Stoßstange und dem Kotflügel des Mercedes. Zeugen und Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizei in Ilsede unter 05172 37075-0.

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