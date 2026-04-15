Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Zeugen nach Belästigung auf Brücke gesucht + Fahrraddiebe kurz nach Tatausführung festgenommen + Fahrer eines weißen BMW nach Unfallflucht gesucht

Giessen (ots)

Kirchhain: Zeugen nach Belästigung auf Brücke gesucht

Eine 13-Jährige aus dem Raum Marburg-Biedenkopf wurde am Mittwochabend (8.4.) gegen 20:15 Uhr von einem ihr unbekannten Mann auf der Straße angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Im Laufe dieses Gesprächs versuchte er, der 13-Jährigen sehr persönliche Fragen zu stellen, stellte sich ihr in den Weg und machte ihr im weiteren Verlauf deutlich, dass er mit ihr Geschlechtsverkehr haben will. Eine aufmerksame Autofahrerin bemerkte die Situation auf der Brücke in der Hindenburgstraße und hielt an. Aufgrund des von der 13-Jährigen gezeigten international bekannten Hilfezeichens, reagierte diese sofort und nahm die 13-Jährige unter einem Vorwand in ihrem Auto mit. Anmerkung: Das Einlegen des Daumens in die Handfläche, gefolgt vom Umschließen mit den restlichen Fingern, ist ein international bekanntes Hilfezeichen (Signal for Help). Der Täter entfernte sich sodann in unbekannte Richtung.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: circa 30 bis 40 Jahre alt, circa 180 cm groß, normale Statur, schwarze Haare, dunkelbraune Hautfarbe, auffällige Zahnfehlstellungen, Zahnlücke, mutmaßlich alkoholisiert.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise und fragt:

- Wer hat die Situation am 8.4. gegen 20:15 Uhr auf der Brücke (über den Bahngleisen, Bahnhofsnähe) in der Kirchhainer Hindenburgstraße beobachtet? - Wer kann Hinweise zur Identität des Täters machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0641 / 7006 - 6555 entgegen.

Marburg: Fahrraddiebe kurz nach Tatausführung festgenommen

Ein 27-jähriger Marburger alarmierte gestern Abend (14.4.) gegen 19 Uhr die Polizei. Unbekannte hatten zuvor das Schloss seines Fahrrads in der Wilhelm-Röpke-Straße aufgebrochen und das Fahrrad entwendet. Aufgrund eines eingebauten GPS-Trackers konnten die sofort entsandten Streifen das gestohlene Fahrrad sowie zwei Tatverdächtige lokalisieren und bereits kurz nach der Tat am Krummbogen vorläufig festnehmen. Die Ermittler fanden zudem ein weiteres Fahrrad, dessen Herkunft noch nicht geklärt ist und das möglicherweise ebenfalls aus einer Straftat stammt. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Die beiden Tatverdächtigen, ein 36-Jähriger und ein 52-Jähriger aus dem Raum Marburg-Biedenkopf, wurden nach ihrer erkennungsdienstlichen Behandlung in der Polizeistation Marburg wieder entlassen. Gegen sie ermittelt die Marburger Polizei nun wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls.

Biedenkopf: Fahrer eines weißen BMW nach Unfallflucht gesucht

Einen Blechschaden von rund 1.500 Euro verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer am Montagvormittag (13.4.) auf dem Parkdeck in der Biedenkopfer Schulstraße. Die Unfallfluchtsachbearbeiter bitten um Hinweise: Wer hat in der Zeit von 8 und 13 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Der Unfall verursachte mutmaßlich der Fahrer eines weißen BMW.

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter folgender Nummer bei der Polizei in Biedenkopf zu melden: 06461 / 62950.

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