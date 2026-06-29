Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 29.06.2026.

Vechelde (ots)

Polizeilicher Staatsschutz ermittelt nach massiven Sachbeschädigungen im Julius-Spiegelberg-Gymnasium in Vechelde.

Vechelde, Berliner Straße, 27.06.2026, 14:00 Uhr-28.06.2026, 20:00 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei haben ergaben, dass sich die unbekannte Täterschaft den widerrechtlichen und gewaltsamen Zutritt in die Räume des Julius-Spiegelberg-Gymnasiums verschafft hatte. In den Räumen des 1. OG wurden zum Teil erhebliche Überschwemmungen verursacht. Der Schaden ist derart erheblich, dass die Wassermassen durch die Decken und Flure bis in das Erdgeschoss liefen. Leider ist auch zu beklagen, dass die Täterschaft erhebliche Beschädigungen des Inventars, der Wände und der Fußböden verursacht hatten, teils in verfassungswidriger Art. Daher ist der polizeiliche Staatsschutz mit den Ermittlungen beauftragt worden.

Aufgrund der massiven Beschädigungen wird geprüft, ob ein Schulbetrieb möglich ist. Die Schadenshöhe beträgt mindestens 100.000 Euro.

Die Polizei schließt bei den Ermittlungen nicht aus, dass die Tat im Zusammenhang mit der ABI-Feier 2026 stehen könnte.

Der polizeiliche Staatsschutz sucht Hinweisgebende, die im Tatzeitraum auffällige Feststellungen und Beobachtungen gemacht haben. Auch Beteiligte der ABI-Feier, die in keinem offensichtlichen Tatzusammenhang stehen, werden gebeten, sich mit der Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171 999-0 in Verbindung zu setzen.

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