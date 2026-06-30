Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 30.06.2026: Toyota in Edemissen beschädigt

Peine (ots)

In Edemissen ist am 26.06.2026 ein weißer Toyota Aygo beschädigt worden. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden. Eine 59-Jährige parkte den Toyota um 09:00 Uhr auf dem Parkplatz der Volksbank Filiale an der Peiner Straße. In ihrer nur 10-minütigen Abwesenheit ist am Heck und der Fahrerseite des Wagens ein Schaden verursacht worden. Wahrscheinlich ist ein anderes Auto beim Ein- oder Ausparken mit gegen den Toyota gefahren und hat Beschädigungen an Kotflügel und Fahrzeugseite hinterlassen.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Edemissen unter 05176 97648-0

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