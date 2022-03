Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 21. März 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Verkehrsunfallflucht, 10000 Euro Schaden

Samstag, 19.03.2022, 23:00 Uhr, bis Sonntag, 20.03.2022, 11:00 Uhr

Vermutlich beim Vorbeifahren streifte in der Nacht von Samstag, 19.03.2022, 23:00 Uhr, auf Sonntag, 20.03.2022, 11:00 Uhr, ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug einen in der Dürerstraße in Wolfenbüttel am rechten Fahrbahnrand abgestellten weißen PKW Mercedes GLC. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den an der rechten Seite des Mercedes entstandenen Sachschadens in Höhe von zirka 10000 Euro zu kümmern. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: mögliche weitere Geschädigte nach Unfallfahrt gesucht

Donnerstag, 17.03.2022, gegen 11:45 Uhr

Am Donnerstag, 17.03.2022, gegen 11:45 Uhr, stieß ein 86-jähriger Autofahrer bei der Fahrt von einem Parkplatz eines Einkaufmarktes in Wolfenbüttel, Am Wasserwerk, bis zu einem Zusammenprall mit einem in der Siedlerstraße in Wolfenbüttel Halchter abgestellten PKW noch gegen einen weiteren parkenden PKW und gegen Baustellenabsperrungen. Bei der sich anschließenden Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten weitere Beschädigungen (rote und grüne Farbanhaftungen) am PKW des 86-Jährigen fest, so dass weitere Kollisionen mit bislang unbekannten Geschädigten nicht ausgeschlossen werden können. Mögliche Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei unter 05331 / 933-0 in Verbindung zu setzen.

