Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 21.03.2022:

Peine (ots)

Einbrüche in mehrere Gartenlauben in Lengede

In der Nacht zwischen dem 20.03. und 21.03. sind offenbar ein oder mehrere Täter in der Kleingartenanlage "Bergmannsruh" in Lengede unterwegs gewesen. In mindestens vier verschiedenen Parzellen sind die dortigen Lauben aufgebrochen worden. Zumeist wurden Fenster der Lauben aufgebrochen, um in den Innenraum zu gelangen. Aus den Lauben wurden Garten- und Elektrogeräte gestohlen. Eine abschließende Schadenssumme konnte noch nicht ermittelt werden. Zeugen oder mögliche weitere Geschädigte melden sich bitte bei der Polizei in Peine.

Brennender Minibagger in Ilsede

Am 20.03. gegen 12:20 Uhr brannte auf einer Baustelle in Groß Ilsede, "Zum Wasserturm", ein Minibagger aus. Die Maschine geriet aus unbekannten Gründen in Brand und musste von der Ortsfeuerwehr gelöscht werden. Da durch den Brand und die Löscharbeiten Betriebsstoffe und möglicherweise verunreinigtes Löschwasser austraten, war auch die untere Wasserbehörde vor Ort. Der vorläufige Gesamtschaden beträgt rund 5000 Euro.

