POL-SZ: POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Peine vom Sonntag, den 20.03.2022

Sachbeschädigungen

In der Hannoverschen Heerstraße/ Dorotheenstraße in Peine wurde eine Glasscheibe eines Bushaltestellenhäuschens von Unbekannten beschädigt. Sie wurde vollständig zersplittert. Tatzeit: Sa., 19.03.2022, 00:00 Uhr. Ein 73-jähriger Zeuge aus Peine hatte den Hinweis gemeldet, konnte aber keine Angaben zu möglichen Tätern machen. Der Schaden betrug ca. 600,- Euro.

In Groß Bülten, Am Schulhof, schlug in der Zeit vom Fr., 18.03.2022,18:00 Uhr bis Sa.,19.03.2022, 13:00 Uhr, ein unbekannter Täter zwei Löcher in die Windschutzscheibe eines als Deko auf einem Hof stehenden abgemeldeten VW-Käfers. Der 40-jährige geschädigte Peiner gab die Schadenshöhe mit 50,- EUR an.

Zum wiederholten Male wurde in 31228 Peine, Falkenberger Straße, nun das dritte Mal, innerhalb eines Jahres, der vordere rechte PKW Reifen vom Seat Ibiza einer 65-jährigen Peinerin zerstochen. Die Schadenshöhe beträgt mindestens 50 EUR. Diese Tat ereignete sich zwischen Freitag, 18.03.2022, 18:00 Uhr und Samstag, 19.03.2022, 07:00 Uhr.

Zahlreiche Verstöße durch E-Scooter ohne Versicherungsschutz

1. Ein 51-jähriger Peine wurde am Samstag, den 19.03.22 um 16.25 Uhr in der Feldstraße in Peine von der Polizei kontrolliert und konnte keine Versicherung seines E-Sooters vorweisen. 2. Am Samstag, den 19.03.2022 um 18:45 Uhr stellten Polizeibeamte in Lengede in der Lafferder Straße einen 18-jährigen aus Lengede fest, der ebenfalls für seinen E-Scooter keinen Versicherungsschutz hatte und gänzlich ohne Versicherungskennzeichen fuhr. 3. Im Schwarzen Weg in Peine führte widerum ein 18-jähriger einen E-Scooter ohne eine gütige Versicherung. Dieses wurde am Samstag, dem 19.03.22 um 19.22 Uhr festgestellt. 4. Ein 20-jähriger aus Ilsede beging die gleiche Tat mit seinem E-Scooter, indem er in Groß Bülten im Zuckerweg am Samstag, den 19.03.22 um 21:02 Uhr ohne Haftpflichtversicherung fuhr.

Nach den Feststellungen durch die Polizei durften die Verantwortlichen natürlich nicht mehr weiterfahren. Strafverfahren wurden jeweils eingeleitet.

Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle Ein noch unbekannter beteiligter Pkw-Führer beschädigte in Ilsede in der Eichstraße mit seinem Kfz. vermutlich beim Ein-/Ausparken- den in einer Parkbucht geparkten VW-Touran eines 46-jährigen aus Ilsede und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, obwohl er nicht unerheblichen Sachschaden am Pkw des Geschädigten verursachte. Unfallzeitraum: Fr., 18.03.2022, 14:00 Uhr bis Fr., 18.03.2022, 14:30 Uhr. Schadenshöhe: 2000,- EUR.

Am Sonntag, den 20.03.2022 um 02:00 Uhr kam in Peine in der Wiesenstraße eine 30-jährige Frau aus Peine mit ihrem Seat Ibiza nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit einem Zaun des dortigen Unternehmens. Sie flüchtete anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, konnte aber noch im Nahbereich mit ihrem beschädigten Auto angetroffen werden. Die Schadenshöhe betrug ca. 3000 EUR und die Dame stand mit gepustetem Atemalkoholwert von 1,45 Promille unter Alkoholeinfluss. Jetzt erwartet sie mehrere Strafverfahren.

