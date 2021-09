Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Unbekannte entwenden Audi

Ennepetal (ots)

Am vergangenen Wochenende wurde an der Birkenstraße ein schwarzer Audi A5 Sportback gestohlen. Das Fahrzeug war am Fahrbahnrand der Buchenstraße geparkt. Am Montagmorgen fiel der Besitzerin der Diebstahl ihres 10-Jahre alten Fahrzeuges auf. In dem Audi befand sich auch der dazugehörige Fahrzeugschein.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell