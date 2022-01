Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Jungenstreich glimpflich ausgegangen

Jena (ots)

Einen Jungenstreich, der hätte richtig schiefgehen können, meldete am Dienstagnachmittag ein Zeuge in der Hermann-Pistor-Straße in Jena. Gegen 17:00 Uhr beobachtete er zwei Jungs die sich an einer Motorradplane zu schaffen machten und versuchten diese anzuzünden. Der Mitteiler konnte das Vorhaben der beiden 7-Jährigen stoppen und so Schlimmeres verhindern. Bei Eintreffen der Polizei sagte einer der 7-Jährigen, dass er beim Spielen ein Feuerzeug gefunden und nun mit diesem gezündelt habe. Folglich beschädigte er die Plane zweier Krafträder, wobei diese unbeschädigt blieben. Die Jungs wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell