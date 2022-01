Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Stromkabel geklaut

Jena (ots)

Einen Diebstahl von insgesamt 44 Meter Stromkabel meldete ein Zeuge am Dienstmittag der Polizei Jena. Auf einem Baustellengelände Am Klinikum in Jena Lobeda haben die unbekannten Täter das Kabel auf bisher unbekannte Weise an sich genommen und konnten anschließend unerkannt entkommen. Die Polizei hat eine Anzeige wegen Diebstahls und die Ermittlungen aufgenommen.

