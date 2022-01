Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hoher Beuteschaden

Jena (ots)

Zu einem Einbruch in der Nacht zu Dienstag kam es in der Wöllnitzer Straße in Jena. Ein Zeuge teilte in den Morgenstunden mit, dass sich unbekannte Täter Zutritt zu den Verkaufsräumen des Autohauses verschafften und den Innenraum komplett durchwühlten. Aufgrund des hohen Spurenaufkommens wurde der Kriminaldauerdienst hinzugezogen. Der oder die Täter öffneten vermutlich mit einem Öffnungsblech eine Nebeneingangstür und gelangten so in das Innere. In der weiteren Folge nahmen die Unbekannten mehrere Fahrzeugschlüssel und die Registrierkasse samt Inhalt an sich. Anschließend entwendeten die Täter noch einen VW Bus und einen abgemeldeten Audi A3, welche auf dem Hof standen. Diese hatten einen Gesamtwert von etwa 80.000 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

