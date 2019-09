Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 30.09.2019

Peine (ots)

Auf parkenden PKW aufgefahren

Ein 83-jähriger Lengeder befuhr mit seinem PKW am Sonntag, gegen 20:00 Uhr, die Lebenstedter Straße in Broistedt. Aus bislang unbekannten Gründen bemerkte er einen am Fahrbahnrand abgeparkten PKW zu spät und fuhr auf diesen auf. Seine 62-jährige Beifahrerin wurde bei dem Unfall verletzt. Der PKW des Lengeders musste abgeschleppt werden. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

